Алексей Немов и Сергей Анташев обсудили строительство центра спортивной гимнастики

Прославленный тольяттинец Алексей Немов 21 июля встретился с городскими властями, чтобы обсудить перспективы строительства центра спортивной гимнастики.

Напомним, в 2016 году в правительстве РФ был утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ и "Немов-центр" вошел в перечень значимых для города объектов, которые должны появиться в Тольятти до 2020 года.

На встрече Алексей Немов с архитектурной группой предложили свой вариант комплекса. За основу взят европейский образец спортивного центра - простой, лаконичный, но с необычными элементами. Комплекс предлагается сделать прозрачным. Все спортивные занятия будут видны прямо с улицы, как символ того, что спорт - это открытая и доступная среда. В центре предусмотрено все необходимые помещения для тренировочного процесса, а также для проведения соревнований международного уровня, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"Если мы строим такой объект, я непосредственно буду уделять ему очень много времени . Мы будем проводить здесь мастер классы, привозить сюда звезд мирового спорта, проводить на базе центра сборы, соревнования, спортивные шоу. То есть делать все, для того, чтобы молодежи это было интересно", - отметил Алексей Немов.

При условии оформления земельного участка и утверждения проекта начать строительство можно будет уже весной. Для размещения "Немов-центра" требуется не менее 3 га. В настоящий момент администрация вплотную занимается вопросом предоставления подходящей площадки, которая устроит обе стороны.

"Построить обычный ФОК и назвать его Немов-центром" в моем понимании это неправильно. Меня интересует наполнение, философия самого объекта. Городу нужен центр гимнастики мирового уровня. Задача сложная, но выполнимая. Программа празднования 50-летия АВТОВАЗа дает нам исторический шанс, которым нужно обязательно воспользоваться", - убежден Сергей Анташев.