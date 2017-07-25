Билеты на матчи хоккейной «Лады» будут стоить от 350 до 700 рублей

В тольяттинском хоккейном клубе представили билетную программу на грядущий сезон КХЛ. Продажа билетов начнется с 1 августа.

Ознакомиться с Билетной программой на домашние матчи хоккейной команды "Лада" в рамках Чемпионата Континентальной хоккейной лиги - Чемпионата России по хоккею среди мужских команд сезона 2017-2018 годов можно на сайте клуба в разделе "Билетная программа".

СКИДКИ И ЛЬГОТЫ:

- Дети до 5 лет (включительно) – бесплатно, если они не занимают отдельного места.

- Детям от 6 до 12 лет (включительно) – скидка в размере 250 рублей на билет в «Семейный сектор». При покупке билета необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка. По одному свидетельству можно приобрести один билет со скидкой.

- Студентам, пенсионерам и лицам с ограниченной возможностью - скидка 100 руб. на билеты 2-й категории. Скидка предоставляется при предъявлении подтверждающего документа

Отметим, что только до 31 июля можно приобрести абонемент по выгодной цене (8500 рублей) на любой сектор.

Режим работы касс «Лада-Арены»: ежедневно с 10:00 до 19:00 (без обеда). Телефон: +7 (8482) 94-04-94.