Семь тольяттинцев получили травмы на работе

На аппаратном совещании в горадминистрации начальник отдела охраны труда Валерий Ступалов рассказал о состоянии производственного травматизма за первое полугодие. Погибших за этот период не было, но различные травмы получили семь человек, среди которых одна женщина.

Наибольшее количество пострадавших традиционно наблюдается на обрабатывающих производствах. В прошлом году их было одиннадцать, сейчас три. По одному несчастному случаю произошло в таких видах деятельности как производство пищевых продуктов, на транспорте, в образовании и в государственном управлении. Причем, на транспорте количество травматизма в этом году уменьшилось в четыре раза, пишут "Городские ведомости".

Травмы люди получали из-за того, что падали, соприкасались с раскаленными частями оборудования, попадали под воздействие горячего пара или воды. Их ударяли падающие предметы, с которыми они работали. Их защемляло между деталями и машинами. По словам Ступалова, к производственному травматизму привели несколько основных причин: неудовлетворительная организация производства работ, нарушение требований при эксплуатации транспортных средств и нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда. Самым травмоопасным, судя по статистике, является возраст после 50 лет. Трое пострадавших из семи находятся в возрастной категории от 50 до 55 лет, двоим больше 55 лет.