Дума Тольятти открыла финансирование детских садов на 2017 год

На заключительном заседании весенней сессии городского парламента депутаты обсудили предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, а именно – АНО «Планета детства «Лада».

Принципиальная позиция депутатов по итогам рассмотрения вопроса, позволила упорядочить расходование средств городского бюджета и открыть финансирование на осуществление основной деятельности и установку или замену приборов учёта коммунальных услуг в детских садах, сообщает пресс-служба Думы.

Помимо основного пакета поправок, администрация представила в Думу предложения по открытию лимитов финансирования социально-ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) и МАУ ДКИТ. Вопрос предварительно прорабатывала комиссия по бюджету и экономической политике. Дело в том, что ранее депутаты рассматривали положение дел в АНО «Планета детства «Лада» и пришли к выводу, что экономическое администрирование данной организации следует пересмотреть. Напомним, что ранее высказывались серьезные замечания к АНО «Планета детства» в части размера заработной платы директора и главного бухгалтера. В ходе проверки Счетной палаты Самарской области было выявлено, что заработная плата директора в 17 раз превысила зарплату педагога.

Парламентарии после ознакомления с ситуацией сошлись во мнении, что столь расточительное экономическое администрирование следует прекратить и рекомендовали администрации устранить замечания. К очередному обсуждению на комиссии по бюджету и экономической политике 11 июля в Думу поступила информация администрации г.о. Тольятти о том, что порядок определения объёма и предоставления субсидий СОНКО, был скорректирован. Показателем результативности (целевым показателем) предоставления субсидии из городского бюджета теперь является достижение предельного уровня соотношения среднемесячной платы руководителя и среднемесячной заработной платы работников СОНКО, в размере не выше 4, а в случае с привлечением внебюджетных источников, в размере не выше 6. Соответствующий предельный уровень был установлен собранием учредителей АНО «Планета детства «Лада» 7 июля 2107 года.

Замечания депутатов в данном случае позволили выстроить более эффективное расходование бюджетных средств и устранить очевидные огрехи в управлении финансированием детских садов города.

Поскольку замечания были устранены, депутаты согласились с открытием лимитов финансирования на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий будет направлено 18,9 млн рублей. А 53,3 млн рублей пойдут на осуществление уставной деятельности в сфере дошкольного образования, то есть, на оплату труда работников детсадов, содержание имущества и т.п. Общий размер субсидии АНО ДО «Планета детства «Лада» в 2017 году запланирован на уровне 217 млн рублей.

Депутаты рекомендовали администрации представить в сентябре в Думу информацию о проделанной и планируемой работе по установке и замене приборов учета коммунальных ресурсов в детсадах «Планета детства «Лада».

Что касается открытия лимитов в сумме 695 тыс. рублей на оплату задолженности МАУ ДКИТ по арендной плате за период с 2013 по 2015 гг., - то по этому вопросу решение не принято, профильная комиссия под председательством Михаила Носорева вернётся к нему позднее.