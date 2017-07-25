У Тольятти на берегу Волги организация устроила свалку строительных отходов

Общественники провели выездной рейд на пляж базы отдыха «Волна» с участием специалистов центра лабораторного анализа и технических измерений по Самарской области, представителей прокуратуры и убедились в том, что на глазах отдыхающих на пляже грузовики сбрасывают строительные отходы от ремонта дорог: бордюры, старый асфальт и куски битума. Во время рейда были отобраны и направлены на экспертизу в лабораторию образцы почвы для определения степени вреда, причиненного окружающей среде вследствие незаконного обращения с отходами.

Эксперты ОНФ выяснили, что строительная компания, которая ремонтирует дороги Тольятти, вместо того, чтобы отвозить отходы от ремонта дорог на специализированные полигоны, самовольно заняла участок на территории бывшего промышленного предприятия города, превратив его в несанкционированную свалку. Ранее по результатам проверки межрайонная природоохранная прокуратура уже выписывала предписание строительной фирме, обязав ее вывезти все накопленные отходы от ремонта дорог на полигон для захоронения либо утилизации на специализированные предприятия.

«Руководство фирмы, ремонтирующей дороги в Тольятти, решило спрятать все отходы в реке Волге. Теперь строительный мусор, который в течение многих лет накапливал в себе тяжелые металлы и нефтепродукты, находится в воде, загрязняя Волгу в месте отдыха горожан. Кроме того, химические вещества из отходов могут накапливаться в рыбе, которая обитает в ближайших водах, что также представляет опасность для тольяттинцев», – отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Самарской области Денис Волков.

Активисты ОНФ будут добиваться, чтобы строители не только убрали мусор с побережья реки, но и возместили экологический ущерб.