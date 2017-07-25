В администрации наградили ликвидаторов последствий урагана в Тольятти

В Тольятти наградили коллективы предприятий, участвовавших в ликвидации последствий урагана.

Напомним, вечером 5 июля Тольятти накрыл ливень с сильнейшими порывами ветра. Под стеной дождя оказался весь город, а усиливающиеся порывы ветра повалили более 400 деревьев, повредил ЛЭП.

Однако довольно быстро территорию города привели в порядок. Эту оперативность и самоотверженный труд отметил на аппаратном совещании в мэрии первый заместитель главы города Игорь Ладыка, пишут "Городские ведомости".

За помощь, оказанную в осуществлении обрезки и спила аварийных деревьев на территории базы отдыха «Спартак», а также за активное участие в мероприятиях по санитарной очистке Тольятти Ладыка вручил Благодарственные письма главы коллективу МБУ «Зеленстрой» и лично директору Николаю Зинковскому, коллективу группы компаний «ЭкоВоз» и коллективу ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти».
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  2. TLT.ru
  3. 25.07.2017 10:08 [160] (0)
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