Сотрудники ГИБДД провели рейд на пешеходных переходах города

В этом году на территории Тольятти было зарегистрировано 170 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 5 человек погибли и 175 получили травмы различной степени тяжести. По вине самих пешеходов зарегистрировано 30 происшествий, в них 32 человека получили травмы различной степени тяжести, 2 погибли.

По-прежнему, причиной подавляющего числа ДТП является сознательное нарушение правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами.

24 июля на нескольких пешеходных переходах в Центральном районе несли службу инспекторы ГИБДД – их основной задачей являлось предупреждение и выявление нарушений ПДД, как со стороны пешеходов, так и со стороны водителей, а также профилактика таких дорожных происшествий. Задача выполнена – дорожных аварий на данных участках дороги не допущено. В месте проведения мероприятия не было выявлено и нарушителей.

В рамках мероприятия кроме проведения бесед, участникам дорожного движения была предоставлена возможность посмотреть, к чему могут привести нарушения правил дорожного движения – сотрудники полиции показывали видеоролики по профилактике ДТП. К мероприятию были привлечены сотрудники Центра Гражданской защиты, из автомобиля оповещения звучали аудиоролики, призывающие к соблюдению правил дорожного движения.

Только в этом году к административной ответственности за нарушение правила проезда пешеходного перехода привлечено более 5000 водителей, и более 3000 пешеходов за нарушение правила перехода проезжей части.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей транспортных средств заранее снижать скоростной режим перед пешеходным переходом, а пешеходам быть более внимательными и осторожными, переходить проезжую часть в установленном месте, предварительно убедившись в безопасности.