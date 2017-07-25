Где собрать ребенка к школе?

ОГРОМНЫЙ выбор товаров для школы: одежда, обувь, канцтовары, ранцы и многие другие школьные принадлежности.
ГРАНДИОЗНОЕ мероприятие с большим количеством мастер-классов для будущих школьников и их родителей - все это Школьный Фестиваль в ТРК Русь на Волге!
Приятное дополнение - наша традиционная акция с итоговым розыгрышем ЦЕННЫХ подарков!
Условия акции «Школьный Фестиваль» с 24 июля до 2 сентября:
При себе необходимо иметь чек, удостоверяющий покупку в ТРК "Русь на Волге" и ПАСПОРТ.
Подробнее по т. 8 800 700 87 15
Призы – 5 гироскутеров, спинеры, канцелярские наборы, конструктор LEGO, сертификаты и подарки от отделов ТРК Русь на Волге https://vk.com/trkruss.
Расписание бесплатных подготовительных мастер-классов в ТРК Русь на Волге, в рамках акции «Школьный Фестиваль»:
Понедельник, 7 августа
17.00-17.40, ИГРАЕМ В ШКОЛУ! Занятия с психологом дошкольного образования.
18.00-18.40, Капоэйра - мастер-класс по боевому искусству Капоэйра
19.00-19.40, Посещение контактного зоопарка "Трогай! Гладь! Корми!"
Вторник, 8 августа
17.00-17.40, Мастер-класс "Сторителлинг или придумываем историю сами" Часть 1.
18.00-18.40, ИГРАЕМ В ШКОЛУ! Как адаптироваться к школе ребенку и родителям?
19.00-19.40, Прыжки на батутах в батутном комплексе "Полетайка!"
Среда, 9 августа
17.00-17.40, Кулинарный мастер-класс по приготовлению пиццы в ДоДо пицца
18.00-18.40, Мастер-класс "Сторителлинг или придумываем историю сами" Часть 2.
19.00-19.40, Тхэквандо - мастер-класс по корейскому боевому искусству
Четверг, 10 августа
17.00-17.40, Тайминг твоего дня! Учимся планировать день с молоду.
18.00-18.40, Мастер-класс "Сторителлинг или придумываем историю сами" Часть 2.
19.00-19.40, Игры в парке развлечений "Волшебная Страна" - Игры на аттракционах и видеоавтоматах
Понедельник, 14 августа
17.00-17.40, Изучаем немецкий язык вместе с Англомиром. Занятие 1.
18.00-18.40, Изучаем Английский язык вместе с Англомиром. Занятие 1.
19.00-19.40, Изучаем Китайский язык вместе с Англомиром. Занятие 1.
Вторник, 15 августа
17.00-17.40, Изучаем Немецкий язык вместе с Англомиром. Занятие 2.
18.00-18.40, Изучаем Английский язык вместе с Англомиром. Занятие 2.
19.00-19.40, Изучаем Китайский язык вместе с Англомиром. Занятие 2.
Среда, 16 августа
17.00-17.40, Изучаем Французский язык с Англомиром. Занятие 1.
18.00-18.40, Изучаем Английский язык с Англомиром. Занятие 3.
19.00-19.40, Изучаем Китайский язык с Англомиром. Занятие 3.
Четверг, 17 августа
17.00-17.40, Изучаем Французский язык с Англомиром. Занятие 2.
18.00-18.40, Изучаем Английский язык с Англомиром. Занятие 4.
19.00-19.40, Изучаем Китайский язык с Англомиром. Занятие 4.
Понедельник, 21 августа
17.00-17.40, Мастер-класс по программированию от детской школы Codologia
18.00-18.40, Плетение кос – мастер-класс для мам и пап
19.00-19.40, Мастер-класс твоего имиджа от стилиста имиджмейкера Юлии Кропотовой - Цвет для твоей внешности, характеристики цвета, сочетания цветов. Какие цвета подойдут для каждой внешности в одежде, макияже, аксессуарах. Для мам и девочек 10+
Вторник, 22 августа
17.00-17.40, Мастер-класс по программированию от детской школы Codologia
18.00-18.40, Плетение кос – мастер-класс для мам и пап
19.00-19.40, Мастер-класс твоего имиджа от стилиста имиджмейкера Юлии Кропотовой - Базовые и модные вещи и аксессуары. Чем отличаются, как сочетать между собой. Для мам и девочек 10+
Среда, 23 августа
17.00-17.40, Конструирование. Собираем фигуры кораблей, вертолетов, кранов. Часть 1.
18.00-18.40, Закаливание и его свойства.
19.00-19.40, Школа Актерского мастерства. Част 1.
Четверг, 24 августа
17.00-17.40, Конструирование. Собираем фигуры кораблей, вертолетов, кранов. Часть 1.
18.00-18.40, Школа Актерского мастерства Часть 2.
19.00-19.40, Спортивное ориентирование.
Место проведения мастер-классов – Арт пространство «НА КРЫШЕ», 4 этаж. Телефон: 8-800-700-87-15.
Расписание мастер-классов не полное. Занятия будут добавляться. Подробнее тут: www.instagram.com/trkrusnavolge/ и vk.com/trkruss
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