Где собрать ребенка к школе?

ОГРОМНЫЙ выбор товаров для школы: одежда, обувь, канцтовары, ранцы и многие другие школьные принадлежности.

ГРАНДИОЗНОЕ мероприятие с большим количеством мастер-классов для будущих школьников и их родителей - все это Школьный Фестиваль в ТРК Русь на Волге!

Приятное дополнение - наша традиционная акция с итоговым розыгрышем ЦЕННЫХ подарков!

Условия акции «Школьный Фестиваль» с 24 июля до 2 сентября:

Совершите покупки от 3 500 рублей (сумма чеков НЕ суммируется) в любом из отделов ТРК "Русь на Волге" (кроме супермаркет "Перекрёсток"). Предъявите чек на Инфослужбе ТРК, 1 этаж Получите купон участника. Опустите отрывную часть купона в лототрон в период с 24 июля по 2 сентября (до 15.30). Приходите на розыгрыш ценных призов: 2 сентября в ТРК "Русь на Волге", начало в 16.00. парковка со стороны ул. Фрунзе. При плохой погоде, розыгрыш состоится в ТРК на цокольном этаже .

При себе необходимо иметь чек, удостоверяющий покупку в ТРК "Русь на Волге" и ПАСПОРТ.

Подробнее по т. 8 800 700 87 15

Призы – 5 гироскутеров, спинеры, канцелярские наборы, конструктор LEGO, сертификаты и подарки от отделов ТРК Русь на Волге https://vk.com/trkruss.

Расписание бесплатных подготовительных мастер-классов в ТРК Русь на Волге, в рамках акции «Школьный Фестиваль»:

Понедельник, 7 августа

17.00-17.40, ИГРАЕМ В ШКОЛУ! Занятия с психологом дошкольного образования.

18.00-18.40, Капоэйра - мастер-класс по боевому искусству Капоэйра

19.00-19.40, Посещение контактного зоопарка "Трогай! Гладь! Корми!"

Вторник, 8 августа

17.00-17.40, Мастер-класс "Сторителлинг или придумываем историю сами" Часть 1.

18.00-18.40, ИГРАЕМ В ШКОЛУ! Как адаптироваться к школе ребенку и родителям?

19.00-19.40, Прыжки на батутах в батутном комплексе "Полетайка!"

Среда, 9 августа

17.00-17.40, Кулинарный мастер-класс по приготовлению пиццы в ДоДо пицца

18.00-18.40, Мастер-класс "Сторителлинг или придумываем историю сами" Часть 2.

19.00-19.40, Тхэквандо - мастер-класс по корейскому боевому искусству

Четверг, 10 августа

17.00-17.40, Тайминг твоего дня! Учимся планировать день с молоду.

18.00-18.40, Мастер-класс "Сторителлинг или придумываем историю сами" Часть 2.

19.00-19.40, Игры в парке развлечений "Волшебная Страна" - Игры на аттракционах и видеоавтоматах

Понедельник, 14 августа

17.00-17.40, Изучаем немецкий язык вместе с Англомиром. Занятие 1.

18.00-18.40, Изучаем Английский язык вместе с Англомиром. Занятие 1.

19.00-19.40, Изучаем Китайский язык вместе с Англомиром. Занятие 1.

Вторник, 15 августа

17.00-17.40, Изучаем Немецкий язык вместе с Англомиром. Занятие 2.

18.00-18.40, Изучаем Английский язык вместе с Англомиром. Занятие 2.

19.00-19.40, Изучаем Китайский язык вместе с Англомиром. Занятие 2.

Среда, 16 августа

17.00-17.40, Изучаем Французский язык с Англомиром. Занятие 1.

18.00-18.40, Изучаем Английский язык с Англомиром. Занятие 3.

19.00-19.40, Изучаем Китайский язык с Англомиром. Занятие 3.

Четверг, 17 августа

17.00-17.40, Изучаем Французский язык с Англомиром. Занятие 2.

18.00-18.40, Изучаем Английский язык с Англомиром. Занятие 4.

19.00-19.40, Изучаем Китайский язык с Англомиром. Занятие 4.

Понедельник, 21 августа

17.00-17.40, Мастер-класс по программированию от детской школы Codologia

18.00-18.40, Плетение кос – мастер-класс для мам и пап

19.00-19.40, Мастер-класс твоего имиджа от стилиста имиджмейкера Юлии Кропотовой - Цвет для твоей внешности, характеристики цвета, сочетания цветов. Какие цвета подойдут для каждой внешности в одежде, макияже, аксессуарах. Для мам и девочек 10+

Вторник, 22 августа

17.00-17.40, Мастер-класс по программированию от детской школы Codologia

18.00-18.40, Плетение кос – мастер-класс для мам и пап

19.00-19.40, Мастер-класс твоего имиджа от стилиста имиджмейкера Юлии Кропотовой - Базовые и модные вещи и аксессуары. Чем отличаются, как сочетать между собой. Для мам и девочек 10+

Среда, 23 августа

17.00-17.40, Конструирование. Собираем фигуры кораблей, вертолетов, кранов. Часть 1.

18.00-18.40, Закаливание и его свойства.

19.00-19.40, Школа Актерского мастерства. Част 1.

Четверг, 24 августа

17.00-17.40, Конструирование. Собираем фигуры кораблей, вертолетов, кранов. Часть 1.

18.00-18.40, Школа Актерского мастерства Часть 2.

19.00-19.40, Спортивное ориентирование.

Место проведения мастер-классов – Арт пространство «НА КРЫШЕ», 4 этаж. Телефон: 8-800-700-87-15.

Расписание мастер-классов не полное. Занятия будут добавляться. Подробнее тут: www.instagram.com/trkrusnavolge/ и vk.com/trkruss

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