Сергей Анташев проинспектировал обзорный маршрут по Тольятти

В мае этого года комиссия комитета по импортозамещению Министерства культуры РФ включила Тольятти в брендовый маршрут по Самарской области «Жигулевские выходные». Важным условием попадания в федеральную программу стала финальная проработка ряда замечаний, внесенных экспертами в дорожную карту.

В прошедшую субботу, 22 июля, глава администрации Тольятти Сергей Анташев и его заместители проинспектировали кольцевой обзорный маршрут по Тольятти.

- По благоустройству, дорогам, указателям работа уже ведется, - отметил градоначальник. - Должны также дополнительно появиться смотровые площадки, запланировано благоустройство знаковых мест. Одним из центральных должен быть памятник Татищеву.

Поэтому в рамках объезда памятнику основателю города В.Н. Татищеву и прилегающей к нему уделили особое внимание. В настоящее время там уже ведутся работы по очищению скульптуры от загрязнений с последующей обработкой мастикой, восстановление кованой решетки, плитки и камня в основании памятника. В планах ремонт тротуарной плитки, парапетов, ограждения нижней площадки у мемориала им. В.В. Баныкина. Прорабатываются вопросы организации санитарной зоны, поскольку в экскурсионном маршруте в этом месте запланирована остановка.

Кроме того, готовятся варианты по организации уличного пространства на «новой набережной» Комсомольского района - там планируется проводить «живые» уроки, «открытые лекции» по географии, краеведению, экологии, соревновании по брейк-дансу и другим видам уличного искусства. Схожий вариант развития городской среды прорабатывается и на территории памятника Татищеву, Площади Свободы в Центральном районе и площади возле Спасо-Преображенского собора в Автозаводском районе.