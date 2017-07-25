Lada Vesta поднялась на 24 позиции среди самых продаваемых автомобилей в Европе

В топ-100 самых продаваемых автомобилей на европейском рынке флагманская модель АВТОВАЗа взлетела на 24 позиции вверх. По итогам первого полугодия Vesta была продана в количестве 35 тысяч экземпляров, что на 52% больше, чем за аналогичный период 2016 года, пишет "АвтоСреда".

С таким результатом модель заняла 87-ю строчку рейтинга. Ближайшими "соседями" российского автомобиля оказались Peugeot 108 (86 место) и Audi Q5 (88 место).

Помимо Vesta в рейтинге присутствует Lada Granta, которая также представлена на европейском рынке. Продажи "Гранты" с января по июнь снизились на 12% и составили 42,8 тысячи штук. Эта модель скатилась с 49 на 72 строчку.

Фото: АВТОВАЗ