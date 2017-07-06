Квизовые игры, кулинарные мастер-классы и модные показы уже на этой неделе

Вы заметили, что частенько не обращаете внимания на события, которые проходят мимо нас. Мы сами создали себе обыденную закономерность «работа-дом-работа». Мы даже особо не замечаем, что август скоро вступит в свое законное правление, а среди интересных событий этого лета пока остаются лишь бури и дорожные потопы. Наша команда хочет, чтобы каждая ваша неделя была максимально насыщенной и интересной. Поэтому мы предлагаем новую подборку самых главных мероприятий на эту неделю.

Прекрасная возможность собрать компанию друзей, посидеть в кафе и поиграть в квизовую игру Эйнштейн-Пати. Вопросы, которые заставляют тебя буквально вспомнить все. Проиграть не получится, все уходят с призами! Для кого-то это пригласительные или подарочные сертификаты, а для кого-то клевые эмоции.

Практически каждую среду в нашем городе проходит «Бизнес среда». Вы сможете обсудить любой вопрос с людьми, которым интересно продвижение компании. Это хороший повод обзавестись хорошими связями и потенциальным сотрудничеством.

Насущный вопрос «чтобы такого поесть?» остается всегда актуальным. Хочется приготовить что-то невероятно вкусное, но дальше сосисок и глазуньи твои кулинарные способности не продвинулись? Тогда обязательно следует посетить кулинарную мастерскую «Бешамель». Эта неделя Британской кухни. Приготовить вкусное и незамысловатое блюдо будет совершенно несложно. Шеф-повар кулинарной мастерской Роман расскажет, покажет и поможет в приготовлении всех блюд. Вкусная атмосфера ждет здесь.

Скоро последний месяц лета, а это значит, что пора готовиться к школе, покупать рюкзаки, тетради и форму. Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок был одет в красивую форму. А также важен комфорт. Модные тенденции этого школьного сезона вы сможете посмотреть 27 июля в ТРК «Русь-на-Волге».

Тольяттинский художественный музей проводит для детей каждую неделю МУЛТИлето. После показа всех собравшихся ждут беседы о мультипликации. Мультфильмом к просмотру на этой неделе стал «Тайна Келлс»

Не сидите дома, не скучайте за экранами телефонов. Мир полон событий, в которых не хватает именно Вас. АфишаТлт желает Вам хороших выходных.