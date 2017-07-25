В Самарской области двое пассажиров напали на таксиста и отобрали у него машину (фото)

Вечером 23 июля в дежурную часть полиции поступило сообщение от водителя такси. Мужчина рассказал о том, что злоумышленники под угрозой ножа отобрали у него сотовый телефон, а затем скрылись на его машине.

Сотрудники органов внутренних дел установили приметы нападавших и изъяли с места происшествия необходимые вещественные доказательства. В Красноярском и соседних районах был объявлен план «Перехват».

По версии полицейских, 30-летний водитель вез двух подвыпивших пассажиров из Тольятти в Самару. На территории Красноярского района мужчины начали ему угрожать, вынули нож, отобрали сотовый телефон и потребовали ехать в направлении города Бузулук. Под предлогом заправки автомобиля, водитель притормозил недалеко от бензоколонки на 1024 км автодороги М-5 «Урал», покинул автомобиль и убежал. В это время один из злоумышленников пересел на место водителя, после чего на такси оба скрылись в неизвестном направлении.

Вскоре полицейские опеределили местонахождение автомобиля и начали его преследование. Уже через несколько часов, под утро, инспекторы ДПС Красноярского и Богатовского районов задержали подозреваемых на территории Бузулукского района Оренбургской области. Злоумышленники свернули на проселочную дорогу недалеко от села Алдаркино, бросили автомобиль и попытались скрыться в самом селе, где проживал родственник одного из них. Здесь их по приметам задержали полицейские, а затем доставили для дальнейшего разбирательства в ОМВД России по Красноярскому району.

Правоохранители установили личности подозреваемых – это житель Оренбургской области 1984 года рождения, который имеет свою фирму в Тольятти, и ранее судимый безработный житель Тольятти 1984 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время по признакам разбоя возбуждено уголовное дело. Орудие преступления – нож, изъят. Подозреваемые задержаны, ведется следствие.