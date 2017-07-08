Вблизи Тольятти в ночном ДТП с грузовиком погиб 61-летний водитель

Авария произошла 24 июля в 00:10 на 943 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» на территории Ставропольского района. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 61-летний водитель автомобиля Lada Kalina (стаж - 37 лет) двигался со стороны Сызрани в направлении Жигулевска. По предварительной версии полицейских, выехав на встречную полосу, автомобилист допустил столкновение с грузовиком «МАЗ-5440» под управлением мужчины 1987 года рождения (стаж - 12 лет), двигавшимся прямо навстречу.

От полученных в результате ДТП травм водитель легкового авто скончался на месте происшествия до прибытия врачей. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель грузовика находился в трезвом состоянии. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего автомобилиста определит судебно-медицинская экспертиза, сообщает облГлавк.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.