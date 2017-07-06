Тольяттинцы могут выбрать лучшую работу на конкурсе «Моя Росгвардия»

На официальном сайте Росгвардии идет голосование за детские рисунки о работе нового силового ведомства.

Конкурс «Моя Росгвардия» организован Департаментом по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии. В конкурсе три номинации: «На лучший образ военнослужащего и сотрудника Росгвардии»; «На лучший логотип (эмблему) Росгвардии»; «Они сражались за Родину!» Проголосовать за понравившиеся работы может любой житель Самарской области – победителей и призеров конкурса наградяд дипломами и сувенирами.

На региональный этап конкурса, который проходил в Управлении Росгвардии по Самарской области, поступило более пятидесяти работ юных талантов. В своих произведениях ребята изобразили родителей и других родственников, которые носят форму сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации. Члены жюри, в состав которого вошли руководители и ветераны Управления Росгвардии по Самарской области, отметили разнообразие творческих работ и креативный подход каждого автора.

В региональном конкурсе приняли участие дети сотрудников Рогвардии в возрасте от 6 до 17 лет. В младшей группе (до 10 лет) лидерами стали Мария Королева, Богдан Тоскаев и Мария Буторина; в старшей возрастной группе (старше 10 лет) – Полина Тищенко, Сергей Батманов и Анастасия Тараканова. Дипломы и подарки им вручил заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Дмитрий Сазонов.

Три самых ярких и оригинальных работы были направлены в Приволжский округ войск национальной гвардии для участия в федеральном этапе конкурса «Моя Росгвардия».