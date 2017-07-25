В администрации города рассказали о текущем ремонте дорог

На ул. Карла Маркса верхний слой асфальта закатан на площади 2,8 тыс кв м. Работы на магистрали движутся к завершению - выполнено уже 87% от запланированных. Также здесь демонтировано еще 700 метров бордюров, рассказали в горадминистрации.

На ул. Льва Толстого (от ул. Кудашева до ул. Ломоносова) продолжается укладка выравнивающего слоя. За сутки охваченная ремонтом площадь увеличилась на 264 кв. метра. На ул. Комсомольской (от ул. Карла Маркса до ул. Победы) укладка выравнивающего слоя фактически завершена. За день на участке заменено 200 м бордюров, 40 м - демонтировано.

В Комсомольском районе подрядчики заканчивают работы по укладке верхнего, завершающего слоя на ул. Кунеевской. За сутки асфальтом покрыли 7,5 тыс кв. м дороги, таким образом на данный момент выполнено 98% работ. Помимо этого, демонтировано 300 м бордюров.

Ремонт указанных участков проводится в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Работы по муниципальному контракту на сумму 843 млн руб. осуществляет компания "Автодоринжиниринг".

Кроме того, набирает обороты ремонт дорог по второму контракту на сумму 210 млн рублей. По данным за 24 июля отфрезеровано 2 тыс м асфальта на ул. Ленинградской (от ул. Родины до ул. Советская).