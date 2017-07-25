Тольяттинская УК заплатит штраф за неисполнение требований прокуратуры

Самарский областной суд оставил в силе решение Комсомольского районного суда г. Тольятти о привлечении к административной ответственности управляющей компании.

В доме №93 по ул. Мурысева, управление которым осуществлялось ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти», по результатам проведения общего собрания сменилась управляющая организация, ей был избрана МП г.Тольятти «Управляющая компания №4». Однако решением Комсомольского районного суда протокол общего собрания был признан незаконным.

Вместе с тем, МП г. Тольятти «Управляющая компания №4» не был произведен возврат денежных средств жителям дома, производившим оплату услуг ЖКХ в спорный период на счет «Управляющая компания №4». В связи с выявленными нарушениями в адрес директора УК было внесено представление. Однако, в установленный месячный срок компания не устранила нарушения.

За неисполнение законных требований прокурора в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела МП г.Тольятти «Управляющая компания №4» привлечено Комсомольским районным судом г. Тольятти к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 руб. Постановление обжаловано управляющей компанией в Самарский областной суд. При рассмотрении дела в апелляционном порядке постановление Комсомольского районного суда г. Тольятти оставлено без изменений и вступило в законную силу, сообщили в прокуратуре района.