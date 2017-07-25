Тольяттинская УК заплатит штраф за неисполнение требований прокуратуры

Самарский областной суд оставил в силе решение Комсомольского районного суда г. Тольятти о привлечении к административной ответственности управляющей компании.

В доме №93 по ул. Мурысева, управление которым осуществлялось ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти», по результатам проведения общего собрания сменилась управляющая организация, ей был избрана МП г.Тольятти «Управляющая компания №4». Однако решением Комсомольского районного суда протокол общего собрания  был признан незаконным.

Вместе с тем, МП г. Тольятти «Управляющая компания №4» не был произведен возврат денежных средств жителям дома, производившим оплату услуг ЖКХ в спорный период на счет «Управляющая компания №4». В связи с выявленными нарушениями в адрес директора УК было внесено представление. Однако, в установленный месячный срок компания не устранила нарушения.

За неисполнение законных требований прокурора в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела МП г.Тольятти «Управляющая компания №4» привлечено Комсомольским районным судом г. Тольятти к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 руб. Постановление обжаловано управляющей компанией в Самарский областной суд. При рассмотрении дела в апелляционном порядке постановление Комсомольского районного суда г. Тольятти оставлено без изменений и вступило в законную силу, сообщили в прокуратуре района.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 25.07.2017 15:47 [28] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus