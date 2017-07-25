Активисты ОНФ проверят состояние пешеходных переходов вблизи тольяттинских школ

Активисты Общероссийского Народного фронта совместно с представителями государственной инспекции отделения организации дорожного движения отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти 26 июля проведут мониторинг состояния пешеходных переходов и дорожной разметки рядом с образовательными учреждениями г.о. Тольятти.

Эксперты проведут обследование состояния подъездных путей и технического состояния средств организации дорожного движения в местах расположения образовательных заведений. На территории Тольятти расположено 62 образовательных учреждения, имеющих непосредственный выход на проезжую часть дороги, вблизи данных учреждений расположено 55 пешеходных переходов.

По оценке экспертов, почти половина пешеходных переходов рядом с учебными заведениями не отвечают требованиям Государственных стандартов.

Рейд пройдет 26 июля с 14-00 до 18-00 по маршруту:

1.Школа № 3, Адрес: 50 лет Октября 61

2.Школа № 4, Адрес: Горького 88

3. Д/с Жар Птица, Адрес: Советская 53а

Далее учреждения по улице Баныкина.