Тольяттинские полицейские напомнили горожанам о дорожной безопасности

«Хотите узнать о дорожной безопасности? Тогда мы едем к вам!», - под таким девизом в Тольятти проходит акция, организованная полицейскими. Проводимые профилактические мероприятия ежедневно охватывают сразу несколько дворов во всех районов города.

В рамках мероприятий «Детям – безопасный двор» сотрудники Госавтоинспекции продолжают ежедневную работу с детьми и взрослыми, гуляющими во дворах.

На днях к мероприятиям присоединились инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции. Конкурсы и викторины на знание Правил дорожного движения, беседы о безопасности во дворах – эти мероприятия, проводимые сотрудниками Госавтоинспекции города Тольятти, уже стали привычными.

Участники викторин, в основном  - школьники, рады тому, что могут поучаствовать в обсуждении важных вопросов дорожной безопасности. Взрослые же отмечают тот факт, что работа сотрудников полиции не носит «карательный» характер, и благодарят стражей правопорядка за то, что они могут доступно разъяснить, как сделать прогулки детей на улицах и во дворах безопаснее. 
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  2. TLT.ru
  3. 25.07.2017 17:03 [39] (0)
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