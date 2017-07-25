Из-за вандалов тольяттинские остановки вновь станут железными

Как сообщалось ранее, новенькая партия прозрачных остановок, появившаяся в прошлом году на улицах города, стала разбираться горожанами на запчасти. Вандалоустойчивое стекло, используемое на этих остановках, тольттинцы снимают и, судя по всему, используют в личных целях.

К настоящему моменту таким образом пострадали семнадцать остановок. К гарантийным случаям воровство не относится, а потому восстанавливать павильоны приходится за счет бюджета. Тем временем, в городской казне средства на эти цели не предусмотрены.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта администрации, в текущем году в рамках реализации проекта Безопасные и качественные дороги в городе появится 37 новых остановок общественного транспорта. При этом 21 павильон сделают из металла и лишь 16 из оргстекла. Стеклянные остановки будут установлены только на пути городского экскурсионного маршрута.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 25.07.2017 17:24 [126] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus