Сборная России с тольяттинками в составе выиграла первый матч на олимпийском фестивале

В венгерском Дьёре стартовал XIV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Здесь в гандбольной турнире девушек в составе сборной команды России (девушки 2000 г.р. и моложе) выступают две воспитанницы тольяттинской КСДЮСШОР «Олимп» Ева Демидович и Алёна Саушкина.

В первом матче предварительного этапа турнира сборная России переиграла команду Черногории 28:21. Тольяттинки забросили по одному мячу, сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.

Сегодня россиянки встречаются с командой Франции.
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  3. 25.07.2017 17:45 [86] (0)
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