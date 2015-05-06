Руководство ГИБДД обеспокоено состоянием аварийности в пригороде Тольятти

За истекший период 2017 года на территории Ставропольского района произошло 77 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 15 человек погибли и 128 получили ранения различной степени тяжести.

Стоит отметить, что за 24 дня июля 2017 года на территории Ставропольского района произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек погибли, один из которых ребенок, 28 –из них 6 детей - получили ранения различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского района обращают внимание взрослых на то, что из 20 пострадавших детей и 1 погибшего ребенка, 19 являлись пассажирами.

Горькие цифры статистики неумолимо указывают на то, что взрослые все никак не поймут - Правила дорожного движения – это правила написанные кровью! Сколько же еще несчастных случаев должно произойти, чтобы каждый взрослый, перед тем как посадить свое «маленькое сокровище» в автомобиль, позаботился об его безопасности?

Согласно ПДД РФ перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система «ISOFIX», должна осуществляться только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система «ISOFIX», должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех родителей, перевозящих детей в транспортных средствах, оборудовать автомобили детскими удерживающими устройствами и быть предельно внимательными к тем, кто вам дорог.

В июле 2017 года основной причиной дорожно – транспортных происшествий стал выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, как правило, этому предшествовал обгон.

Выезд на полосу встречного движения является одним из грубых нарушений Правил дорожного движения. Практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения. Движение же по встречной полосе в конце подъёма, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью опасно вдвойне.

В соответствии с ч.4 ст.12.15 КоАП РФ выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением объезда препятствия, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Госавтоинспекция Ставропольского района в очередной раз напоминает о том, что соблюдение Правил дорожного движения – залог Вашей безопасности! Мы желаем Вам безопасных дорог!