Тольяттинец заразил двух жен ВИЧ-инфекцией

24 июля прокуратурой Центрального района поддержано государственное обвинение в отношении жителя Тольятти, обвиняемого в заражении другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, совершенным в отношении двух человек.

Мужчина в письменной форме был предупрежден медиком Тольяттинского городского центра по профилактике и борьбе со СПИД о том, что он инфицирован вирусом ВИЧ и может быть источником заражения других лиц. Мужчине разъяснили гигиенические правила и необходимость их соблюдения, а также предупредили об уголовной ответственности в случае неисполнения своих обязательств.

Тем не менее, состоя в семейных отношениях до 2014 года с одной женщиной, а затем с другой до 2017 года, мужчина не уведомил их о своем заболевании, не соблюдал меры профилактики заболевания у сторонних лиц и заразил обеих ВИЧ-инфекцией, сообщили в областной прокуратуре.

Приговором Центрального районного суда г.Тольятти подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на содержание под стражей. Осужденный взят под стражу в зале судебного заседания. Приговор суда в законную силу не вступил.