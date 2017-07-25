Французские инвесторы присматриваются к ОЭЗ «Тольятти»

Французская экономическая делегация CCEF посетила ОЭЗ «Тольятти» 25 июля для того, чтобы изучить инвестиционный потенциал города и возможности реализации совместного российско-французского проекта.

ССEF – это Национальный Комитет Советников по внешней торговле Франции при правительстве Франции. Он осуществляет поиск партнера и площадки для размещения производства по заказу французского производителя, специализирующегося на разработке профессиональных решений в области освещения. В настоящее время инвестор планирует локализацию производства в России и ищет партнера среди местных компаний.

Гостей в особой экономической зоне встречал генеральный директор управляющей компании ОЭЗ «Тольятти» Алексей Пахоменко. Он провел презентацию проекта и экскурсию по площадке, сообщают в пресс-службе ОЭЗ. Основной акцент в своем выступлении он сделал на успешном опыте реализации иностранных проектов в ОЭЗ.

«Мы обладаем богатым опытом работы с зарубежными компаниями. В ОЭЗ «Тольятти» уже успешно реализовали свои проекты инвесторы из Японии, Германии, Испании, Турции и США. Общий объем инвестиций резидентов составил почти 9,4 млрд рублей. Имеющаяся практика показывает, что при желании можно запустить любое производство у нас на территории в среднем за год. При этом, объем капитальных затрат снижен в среднем на 30 процентов по сравнению с другими российскими площадками. Общий объем налоговых и таможенных льгот, полученных нашими резидентами сегодня, превысил 900 млн рублей», - рассказал Алексей Пахоменко.

Алексей Пахоменко поблагодарил представителей экономической миссии за визит в особую экономическую зону «Тольятти» и пригласил французских инвесторов в ОЭЗ для реализации своего проекта.