Стала известная программа празднования дня ВДВ в Тольятти

Городская администрация опубликовала программу празднования дня ВДВ.

Торжественные мероприятия 2 августа начнутся в 8 утра со сбора ветеранов - десантников на площади Никонова.

Через час организованной колонной десантники отправятся в Центральный район на городское кладбище, расположенное на ул. Баныкина. С 9.30 до 10.15 там пройдет панихида и возложение цветов к могилам погибших воинов.

Далее, в 10.30 запланировано возложение цветов у Вечного огня на Площади Свободы.

С 12.00 мероприятия перенесутся в Парк Победы Автозаводского района. Там состоится торжественная программа с участием первых лиц города награждения, возложение цветов к мемориалу воинов-интернационалистов.

После часа дня праздничная программа продолжится концертом, на котором выступят группа АН-2, Александр Мираж, Гарик Карапетян и другие. Одновременно с концертной программой начнут работу и спортивные площадки силовая тяга, метание ножей, мини-выставка вооружение современно и времен ВОВ, также будет работать Богатырская застава