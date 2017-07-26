В Минтрансе разъяснили, какие вещи можно будет брать в самолет бесплатно

Минтранс РФ предложил оптимизировать набор ручной клади на борту и разъяснил, что пассажир сможет брать с собой в самолет бесплатно, сообщают РИА Новости.

Проект изменений в Федеральные авиационные правила (ФАП) разработан Минтрансом на основе изменений в Воздушный кодекс и направлен на регулирование вопросов перевозки пассажиров по договору, не предусматривающему норму бесплатного провоза багажа. Речь идет о правительственном законе, предусматривающем право авиакомпаний исключать бесплатный багаж для невозвратных билетов. Закон ранее во вторник был принят Советом Федерации.

"В проекте, в частности, предлагается установить минимальный вес ручной клади, которую пассажир может провозить на борту воздушного судна. Эта норма должна быть не менее 5 килограммов, а перевозчиком может быть изменена и в сторону увеличения", — рассказали в ведомстве.

Также проектом предусмотрено, что дополнительно пассажир без предъявления для взвешивания сможет провезти такие вещи как дамская сумочка или портфель, детское питание на время полета, костюм в портпледе, детская люлька при перевозке ребенка, костыли, складная кресло-коляска для лиц с ограниченными возможностями.

В то же время, продолжили в Минтрансе, пассажиру не запрещено убирать в ручную кладь следующие вещи: папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полете, сотовый телефон, фотоаппарат и видеокамеру, что по сути всегда и находится в ручной клади у пассажира. Таким образом, перечисленные вещи могут быть включены в минимальную норму бесплатной ручной клади в размере 5 килограммов.

Данная версия проекта, отметили в ведомстве, в настоящее время проходит процедуру публичных обсуждений и не является окончательной.