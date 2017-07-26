Вода на пляжах Нового и Старого города не соответствует нормам

В областном Роспотребнадзоре рассказали о санитарном состоянии открытых водоемов в местах массового купания и отдыха на территории Самарской области на 21.07.2017 г.

По данным Росгидромета температура воды реки Волги составляет 20,4оС, что несколько ниже средних значений аналогичного периода 2016 года (23о).

Роспотребнадзор проанализировал 108 проб воды, отобранных на пляжах региона. По результатам анализа пробы воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в следующих местах:

пляж Автозаводского района г. Тольятти,

пляж Центрального района г. Тольятти,

пляж спуска ул. Советской Армии в г. Самара,

пляж-Загородный парк в г. Самара,

пляж II очереди набережной р. Волги в г. Самара от ул. Маяковского до спуска по ул. Первомайской до правой границы пляжа ООО «Кинап-Аква»,

пляж I очереди набережной от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской.

Кроме того, в местах массового отдыха не организованных органами местного самоуправления отобрано 36 проб. Из них 3 пробы не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическому показателю (озеро в парке Победы, озеро в районе ДОЛ Березки, река Татьянка г. Самара).

Неудовлетворительное качество воды водоемов связано с обильными дождями, сливом загрязнений с прилегающих территорий.

В целом, качество воды находится на уровне средних многолетних значений.