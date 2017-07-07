Гандбольная сборная России с тольяттинками в составе обыграла француженок

В Венгрии в эти дни проходит XIV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль. В составе гандбольной юниорской сборной России (девушки 2000 г.р. и моложе) здесь выступают представительницы КСДЮСШОР «Олимп» Ева Демидович и Алёна Саушкина.

Во вторник россиянки на площадке «Ауди-Арены» в Дьёре разобрались с соперницами из Франции - 32:22 (17:15). Саушкина забила соперницам один гол, Демидович отличиться в нападении не удалось, на ее счету лишь двухминутный штраф, сообщает управление физкультуры и спорта администрации.

Сегодня во встрече Россия – Дания определится победитель группы «B», который в 1/2 финала в пятницу сразится со второй командой квартета «А».
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  3. 26.07.2017 09:04 [90] (0)
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