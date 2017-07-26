У тольяттинцев узнают их мнение о деятельности полиции

В период с 1 августа по 3 августа на территории Тольятти сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области будет проводиться изучение мнения населения о деятельности УМВД России по г. Тольятти.

В опросе принимут участие совершеннолетние граждане Российской Федерации и других государств, лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории районов.

Сотрудники органов внутренних дел предложат гражданам ответить на пять вопросов, сообщает Группа по СМИ УМВД России по г. Тольятти. Опрос проводится анонимно. Сведения, полученные по результатам исследования общественного мнения, будут использованы только в обобщенном виде.