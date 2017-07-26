Госдума планирует ужесточить наказание для стритрейсеров и автохамов

26 июля в Госдуме состоится первое заседание рабочей группы, которая займется разработкой законопроекта, ужесточающего наказание для стритрейсеров, устраивающих незаконные гонки на улицах российских городов, сообщают «Известия».

В частности, предлагается внести изменения в ст. 213 Уголовного кодекса, дополнив понятие «Хулиганство» «агрессивным поведением» и «грубым нарушением общественного порядка при управлении транспортным средством». Предусматривается и введение ответственности — вплоть до уголовной — за организацию или участие в гонках, состоявшихся с нарушением правил проведения спортивно-массовых мероприятий.

А вот для тех, кто готов удовлетворять свою страсть к гонкам законными способами, следует оборудовать специализированные площадки, уверены депутаты.

Помимо парламентариев в работе примут участие представители МВД, Генпрокуратуры, эксперты из научного сообщества и общественных организаций.

Предполагается, что итоги своей работы группа представит Госдуме и общественности в начале осенней сессии.