Как Тольятти отметит день Военно-морского флота

Уже традиционно в Тольятти в последнее воскресенье июля отмечается День Военно-морского флота России. Не станет исключением и этот год!

30 июля военные моряки Тольяттинского отделения Всероссийской организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», морские пехотинцы Тольяттинского отделения организации морских пехотинцев « ТАЙФУН» при поддержке Администрации г.о.Тольятти организуют во всех районах города праздничные мероприятия посвященные Дня военно-морского флота!

В праздничных мероприятиях примут участие ветераны ВМФ г.о.Тольятти воспитанники военно-патриотических клубов, ЮНАРМЕЙЦЫ Тольятти.

Программа праздника

  • 9-30 Сбор ветеранов ВМФ в парке Победы Автозаводского района
  • 10-30 Построение в Комсомольском районе возле речного вокзала
  • 11-00 построение у панно адмирала Ф.Ф. Ушакова (на пересечении улиц Ушакова и Мира) где состоятся торжественный молебен и возложение цветов.
  • 11-30 возложение цветов в память о погибших моряках к Вечному огню на площади Свободы.
  • 12-00 Торжественное построение в Парке Победы в Автозаводском районе.
  • 13-00 праздничная программа с полевой кухней в Парке Победы.
  • 18-00 праздничный концерт на площадке МЦ "Спутник" в Комсомольском районе.

Приглашаем всех ветеранов ВМФ, жителей и гостей города отметить праздничный день.
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  3. 26.07.2017 11:34 [171] (0)
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