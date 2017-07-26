Как Тольятти отметит день Военно-морского флота

Уже традиционно в Тольятти в последнее воскресенье июля отмечается День Военно-морского флота России. Не станет исключением и этот год!
30 июля военные моряки Тольяттинского отделения Всероссийской организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», морские пехотинцы Тольяттинского отделения организации морских пехотинцев « ТАЙФУН» при поддержке Администрации г.о.Тольятти организуют во всех районах города праздничные мероприятия посвященные Дня военно-морского флота!
В праздничных мероприятиях примут участие ветераны ВМФ г.о.Тольятти воспитанники военно-патриотических клубов, ЮНАРМЕЙЦЫ Тольятти.
Программа праздника
Приглашаем всех ветеранов ВМФ, жителей и гостей города отметить праздничный день.