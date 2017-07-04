Мать-алиментщица из Самарской области получила 10 суток административного ареста

Проживающую в Самарской области гражданку Г. суд обязал выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Однако женщина обязательств своих не выполняла и выплат не производила.

За неисполнение решения суда должницу привлекли к административной ответственности. Суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов.

В ходе совершения исполнительных действий гражданка Г. была направлена для отбывания наказания в Администрацию сельского поселения, в котором проживает. Однако женщина решила не заниматься благоустройством родного села и не приступила к обязательным работам.

Судебные приставы составили в отношении должницы протокол за уклонение от исполнения административного наказания. Суд назначил гражданке Г. наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.