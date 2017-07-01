ГИБДД разыскивает водителя, сбившего пешехода на трассе М-5

Госавтоинспекция Ставропольского района ведет поиск!

2 июля в 0:05 неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по автодороге М-5 "Урал" – Б.Рязань - Брусяны (в границе ул. Советская с. Большая Рязань) со стороны автодороги М-5 "Урал" в направлении с. Брусяны, совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части дороги в попутном направлении с движущимся транспортным средством.

В результате ДТП пострадал пешеход, мужчина 1969 года рождения, был одет в темную одежду без световозвращающих элементов, осмотрен бригадой скорой помощи на месте происшествия, поставлен диагноз «Ушиб бедра».

Сотрудники ГИБДД Ставропольского района обращаются ко всем, кому что-либо известно по факту данного происшествия и просят сообщить имеющуюся информацию в Отдел ГИБДД О МВД России по Ставропольскому району по телефонам:

Дежурная часть 8(8482) 283696,

телефон доверия 8(8482) 403357,

телефон службы розыска 89277752769.

Конфиденциальность гарантируется.