У тольяттинки в подъезде знакомый сорвал с шеи золотое украшение

В полицию обратилась тольяттинка, рассказавшая, что на улице у нее сорвали с шеи золотую цепочку. 

Полицейские установили, что в подъезде дома к женщине подошел знакомый мужчина и, неожиданно сорвав с ее шеи золотое украшение, стоимостью около двадцати тысяч рублей, скрылся. Спустя короткое время всем наружным службам была разослана ориентировка с описанием примет подозреваемого.

Мужчину, похожего на подозреваемого, патруль Росгвардии заметил на ближайших улицах. Было принято решение задержать прохожего и доставить его в отдел полиции. В  дежурной части 30-летний мужчина, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков, признался в содеянном и вернул женщине похищенное украшение, сообщили в облГлавке.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Ведется следствие.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 26.07.2017 13:05 [152] (0)
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