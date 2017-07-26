Защитник «Лады» приглашен в сборную Канады

Сборная Канады объявила состав, который примет участие в предсезонном турнире в Сочи.

За команду выступят 14 игроков из КХЛ, в том числе защитник «Лады» Чэй Геноуэй, с которым тольяттинцы подписали контракт в середине июня. Ранее канадец выступал в КХЛ за финский «Йокерит», рижское «Динамо» и «Спартак».

Турнир в Сочи пройдет с 5 по 9 августа. Вместе с командой Канады на нем сыграют олимпийская сборная России, СКА, магнитогорский «Металлург», «Куньлунь» и «Сочи».

Отметим, что ранее НХЛ объявила о том, что не отпустит своих игроков на грядущие Олимпийские игры. Состав сборных команд будет сформирован из игроков, выступающих в Европе, а также в Американской Хоккейной Лиге.