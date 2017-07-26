Тольятти готовится к внутриквартальному ремонту дорог

Власти города завершают подготовку к внутриквартальному ремонту дорог. В течение 2017-2018 г.г. в Тольятти будут отремонтированы 86 объектов общей площадью более 180 тыс кв. метров.

Благодаря поддержке областного бюджета на обновление асфальтового покрытия проездов и дворов направлено 268,8 млн рублей. Эти средства будут распределены на два года. Так, до конца текущего года планируется отремонтировать 36 объектов на сумму 93,5 млн рублей. В следующем году предстоят работы по 50 объектам на 175,3 млн рублей, сообщили в горадминистрации.

Аукцион по определению подрядчика, который займется внутриквартальным ремонтом, намечен на 11 августа. Но жители уже сейчас могут узнать, какие проезды и дворы вошли в перечень ремонта и в какие сроки будут произведены работы (см. перечень объектов). Добавим, что данный список формировался совместно с горожанами, при участии районных администраций и общественных советов кварталов.