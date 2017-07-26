Завтра замминистра здравоохранения региона ответит на вопросы тольяттинцев

27 июля состоится выездной приём заместителя министра - руководителя департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения С.А. Вдовенко (г. Тольятти, ул. Матросова, 19 , ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника № 4», 2 этаж).

Напомним, выездные приёмы по поручению Губернатора Самарской области проходят в Автограде регулярно. Руководители регионального министерства принимают жителей города, как на базе тольяттинских поликлиник, так и в администрации Центрального района Тольятти.

В ходе таких визитов, которые проходят раз в месяц, министр здравоохранения региона Г.Н. Гридасов и его заместители Т.И. Сочинская и С.А. Вдовенко знакомятся с предложениями граждан, рассматривают жалобы и заявления пациентов больниц и общественных организаций, принимают совместные решения и неотложные меры по спорным вопросам. Приёмы граждан осуществляются по предварительной записи.