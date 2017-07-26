Российские курильщики за полгода заплатили 60 млн рублей штрафов

В первом полугодии 2017 года россияне заплатили около 60 млн рублей штрафов за нарушение закона о курении, сообщает Роспотребнадзор.

За нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма привлечено 6,7 тысяч лиц. В их числе оштрафованы около 2 тысяч граждан, 1,7 тысяч работников организаций-продавцов табачной продукции, около 700 индивидуальных предпринимателей и порядка тысячи юридических лиц. Более тысячи правонарушителей были предупреждены.

Всего с 15 ноября 2013 года (начало действия норм антитабачного законодательства) должностными лицами Роспотребнадзора привлечено к административной ответственности около 58 тысяч правонарушителей, включая около 7 тысяч юридических лиц.