В Тольятти бывший зэк не стерпел насмешек от соседа и ударил его ножом

В полицию поступило сообщение о том, что возле подъезда дома по улице Автостроителей ножевое ранение получил местный житель.

В ходе разбирательства полицейские установили, что между соседями произошел конфликт, в результате которого подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение, причинив тяжкий вред его здоровью. Злоумышленник был задержан полицейскими на месте совершения преступления.

Со слов подозреваемого, причиной нападения стали неприязненные отношения между мужчинами. Напавший на соседа гражданин сообщил полицейским, что ударил ножом оппонента из-за адресованных ему постоянных замечаний и насмешек.

Задержанным оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств 38-летний житель Автозаводского района, сообщает облГлавк.

Возбуждено уголовное дела по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается.