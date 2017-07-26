Сегодня хоккейная «Лада» проведет первый матч в межсезонье

Тольяттинский хоккейный клуб сегодня вечером сыграет свой первый контрольный матч в нынешнем межсезонье.

Сейчас команда готовится к чемпионату в Озолниеки (Латвия), проводя ежедневные тренировки. Там же «Лада» сыграет товарищеский матч с нефтекамским «Торосом», хорошо известным тольяттинским болельщикам – команды не раз встречались во время выступления «Лады» в ВХЛ.

В прошлом плей-офф ВХЛ «Торос» уже в 1/8 финала уступил в серии питерскому «Динамо» со счетом 2:4. 

Сегодняшний матч начнется в 18.30 (тлт). Заявка «Лады»  на этот матч выглядит так: 
Лазушин (Исаев); Воробьев - Геноуэй, Бабенко - Новотны - Эштон; Костромитин - Сухих, Валуйский - Мастрюков - Ахметов; Дьяков - Жлоба, Рукин - Кокшаров - Жарков; Давыдов - Семенов, Сулейманов - Дрожжин - Рахимуллин.
  1. Спорт
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  3. 26.07.2017 16:09 [134] (0)
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