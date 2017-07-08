Проект антитабачной концепции планируется внести в кабмин к концу августа

Минздрав РФ рассчитывает к концу августа завершить согласование с другими ведомствами и внести в правительство проект антитабачной концепции. Об этом журналистам сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

"Мы ожидаем это [завершение согласования] в ближайшее время. Мы бы хотели в конце августа, то есть к началу нового учебного года внести концепцию в правительство", - сказала министр.

По словам Скворцовой, на заседании президиума Совета по стратегическому развитию в среду были утверждены три приоритетных проекта в сфере здравоохранения, один из которых касается популяризации здорового образа жизни. Среди его составляющих, как пояснила министр, - "создание условий для того, чтобы можно было вести здоровый образ жизни, включая нормативно-правовые акты, ограничивающие возможность потребления алкогольных и табачных продуктов, электронных сигарет и вейпов".

Глава Минздрава уточнила, что к таким нормативным документам относятся, в том числе, антиалкогольная и антитабачная концепции, стратегия здорового питания, расширение массовой физкультуры и спорта и т.д.

При этом Скворцова подчеркнула, что основным вектором реализации приоритетного проекта в этой сфере будет информационная кампания, направленная на "формирование эмоционально-волевой установки людей на здоровый образ жизни - то, что называется мотивацией".

Минздрав России ранее подготовил проект антитабачной концепции на 2017-2022 годы. Он предполагает поэтапное увеличение налога на табачные изделия, повышение ставок акцизов до среднего уровня стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также введение экологического налога на сигареты.

Минздрав в своем документе отмечает, что повышение акциза на сигареты до среднего уровня среди стран Европейского региона ВОЗ позволит дополнительно привлечь в бюджет до 900 млрд рублей по сравнению со сборами 2015 года и спасет от преждевременной смерти до 2 млн граждан.

Проект концепции также предлагает ввести с 2017 года налог на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина в размере 10% от цены данных товаров. При этом полученные деньги будут направлены в бюджеты субъектов РФ. В концепции также предусмотрено введение с 2018 года экологического налога на сигареты и введение запрета на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий.

Проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу разработан по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой. Концепция нацелена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения с 33% до 25%.

Сейчас проект концепции предусматривает полный запрет на продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее. Кроме того, планируется расширить перечень территорий и объектов, защищенных от табачного дыма. Также недопустимым станет курение в присутствии лиц, возражающих против употребления табака, вне зависимости от типа помещения. Сейчас документ находится в стадии обсуждения и доработки.