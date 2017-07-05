Подписаны соглашения с новыми резидентами ТОР

26 июля в администрации Тольятти состоялось подписание трехсторонних соглашений с новыми резидентами ТОСЭР - ООО «Сарди Пекеджинг», ООО «БРАЙС» и ООО «ЗЕТТА». Свою подпись в документах поставили глава Тольятти Сергей Анташев, вице-губернатор, министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, а также руководители компаний, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Заявки указанных резидентов были одобрены экспертной комиссией 14 июля. Суммарная стоимость проектов компаний составляет порядка 430 млн рублей. Новые резиденты планируют создать в Тольятти 90 рабочих мест.

В настоящий момент положительное решение комиссии по отбору резидентов в ТОР «Тольятти» принято уже в отношении восьми компаний. Как отметил Сергей Анташев, все они начнут работать уже в этом году. Документы 16 потенциальных резидентов находятся в проработке, у четырех – завершающая стадия оформления заявок. Власти рассчитывают, что к концу 2017 года объем инвестиций резидентов ТОР составит не менее 3,5 млрд руб., при этом в Тольятти будет создано более тысячи рабочих мест.

«Это хороший показатель, который характеризует слаженность работы комиссии, администрации города и профильного министерства, - считает Александр Кобенко. - Интерес к размещению производств в Тольятти возрастает, на данный момент в разработке находится большое количество проектов. При необходимости мы помогаем компаниям подобрать площадку, решить вопрос с энергетикой, сделать бизнес-план. Пакет документов минимален, он не налагает на компанию особых требований. Для нас принципиально важны два ключевых момента – это объем инвестиций и количество создаваемых рабочих мест».

Сегодня Тольятти значится в числе лидеров по количеству резидентов среди всех ТОРов страны. Несмотря на это, по мнению Сергея Анташева, стартовые темпы нужно увеличивать.

«Сегодня мы делаем все, чтобы привлечь максимальное количество резидентов. В частности, проводим активную работу с зарубежными инвесторами: уже состоялись встречи в посольстве Италии, Словении, Японии. К нам приезжал посол Чехии, в ближайшее время пройдет подобная встреча с предпринимателями из Германии. И все же основная группа, с которой связаны наши усилия и ожидания – это инвесторы из России. Яркий тому пример – подписанные сегодня соглашения. Компании заходят в ТОР с интересными проектами, которые имеют очень хорошие перспективы», - считает Сергей Анташев.