«Лада» одержала первую победу в межсезонье

Хоккейная «Лада» продолжает подготовку к новому сезону КХЛ. В эти дни команда занимается в Озолниеки (Латвии), а вчера вечером там же она провела контрольный матч против нефтекамского «Тороса» из ВХЛ.

Первый и второй периоды матча прошли в упорной борьбе и без заброшенных шайб. Казалось и в третьей двадцатиминутке команды не смогут распечатать ворота друг друга, однако на 16 минуте Даниил Жарков забросил первую шайбу тольяттинцев. Уже через минуту Чарльз Геноуэй увеличил преимущество «Лады». Нефтекамцы также не ушли со льда без голов, отквитав перед финальной сиреной одну шайбу, а за несколько секунд до конца игры тольяттинец Кирилл Дьяков установил окончательный счет - 3:1, победа «Лады». Ворота тольяттинцев защищал Александр Лазушин.

Ранее сообщалось также о том, что команды сыграют между собой еще один контрольный матч 28 июля.

Фото: ХК «Лада».