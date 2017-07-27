Названы главные причины смерти россиян

Директор НИИ нейрохирургии имени Бурденко академик Александр Потапов назвал основные причины, из-за которых чаще всего умирают россияне. По его словам, "главными киллерами" остаются сосудистые патологии, онкология и травматизм, в основном при ДТП, пишут РИА Новости.

Согласно данным Росстата, в 2016 году около 900 тысяч россиян скончались от болезней системы кровообращения, около 300 тысяч стали жертвами новообразований, в первую очередь злокачественных, еще примерно 170 тысяч погибли от травм.

"Сосудистые патологии являются главным киллером россиян, как, впрочем, и в других странах. В частности, по мозгу — это инсульты: 400 тысяч умирает от инсульта в год", — заявил Потапов журналистам. - Онкология — следом, на третьем месте — травма и все виды травматизма".

По словам академика, на дорогах ежегодно гибнут около 28 тысяч человек, в основном за счет черепно-мозговых травм, еще около 300 тысяч становятся инвалидами.