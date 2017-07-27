Путин: Власти помогут в трудоустройстве молодых мам

Российские власти готовы направить большие объёмы финансирования для поддержки социальных проектов, направленных на трудоустройство молодых мам, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями социально ориентированных НКО и благотворительных фондов.

Перед президентом выступила директор Благотворительного фонда "Дорога в жизнь" (проект "Мама работает") Олеся Кашаева, который помогает молодым мамам получить образование, найти работу на дому или открыть свой бизнес. Она попросила главу государства закрепить статус социального предпринимательства. При этом подробно рассказала о том, как работает проект, пишут РИА Новости.

Путин первым делом прокомментировал вопрос статуса социального предпринимательства: "что касается статуса, надеюсь, что закон будет принят осенью".

"Мы сейчас как раз думаем на тему о том, как нам способствовать поддержанию положительного демографического роста в стране, которого мы добились за последнее время. И одно из самых важных направлений — обеспечить возможность будущего трудоустройства для мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком хотя бы до 1,5 лет и дальше", — отметил Путин.

По словам Путина, власти РФ будут оказывать социальным предпринимателям помощь и стимулировать появление таких структур по стране в целом с помощью механизма софинансирования.

"Это как раз то, на что мы по большому счету готовы потратить большие деньги на протяжении многих лет", — подытожил президент.

На это Кашаева отметила, что организация может заработать и сама, ей важна помощь именно в тиражировании и продвижении проекта.

"Я не сомневаюсь в этом, но мы найдем точно, где можно поддержать таких как вы, и как тиражировать ваш опыт", — подытожил глава государства.