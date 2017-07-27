Уклонистам запретили работать на госслужбе в течение десяти лет

Президент России Владимир Путин ввел 10-летний запрет на замещение должностей государственной и муниципальной службы для граждан, не прошедших военную службу по призыву без законных оснований, сообщают РИА Новости.

Ранее запрет действовал без ограничения срока его действия, однако такой, бессрочный, характер запрета постановлением Конституционного суда РФ от 30 октября 2014 года № 26-П был признан не соответствующим Конституции РФ.

Законом регламентируется порядок уведомления руководителей соответствующих органов и организаций о вынесении заключения призывной комиссии о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, и порядок уведомления ими военного комиссариата о принятых мерах об увольнении такого гражданина.

Также закон прописывает порядок участия граждан в заседании призывной комиссии при вынесении соответствующего заключения. Данная норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.