Тольяттинец Вячеслав Кузнецов стал 12 по итогам Tour de Wallonie 2017

В Бельгии завершилась многодневная велогонка Tour de Wallonie 2017. Участие в ней в составе гоночной команды мирового тура KATUSHA ALPECIN принял воспитанник тольяттинской СДЮСШОР «Велотол» Вячеслав Кузнецов.

На заключительном, пятом этапе вчера гонщики проехали 184,4 км. между городами Чиврес и Тюн.

Первым оказался бельгиец Дилан Теунс из команды BMC. Вячеслав стал 25 на этапе, а по итогам всех пяти этапов тура занял 12 место в генеральной классификации среди 134 участников, сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.