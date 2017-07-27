Тольяттинец Вячеслав Кузнецов стал 12 по итогам Tour de Wallonie 2017

В Бельгии завершилась многодневная велогонка Tour de Wallonie 2017. Участие в ней в составе гоночной команды мирового тура KATUSHA ALPECIN принял воспитанник тольяттинской СДЮСШОР «Велотол» Вячеслав Кузнецов.

На заключительном, пятом этапе вчера гонщики проехали 184,4 км. между городами Чиврес и Тюн.

Первым оказался бельгиец Дилан Теунс из команды BMC. Вячеслав стал 25 на этапе, а по итогам всех пяти этапов тура занял 12 место в генеральной классификации среди 134 участников, сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 27.07.2017 10:02 [54] (0)
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