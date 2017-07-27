Судебные приставы Тольятти искали должников на Волге

Граждане, отдыхающие на моторных лодках и катерах, встретились в акватории реки с работниками УФССП России по Самарской области. В рамках акции «Должник» судебные приставы Комсомольского района совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России провели водный рейд на Волге.

В результате мероприятия сотрудниками ведомств было остановлено 30 судов. Судебные приставы проверили их владельцев по базе АИС ФССП России на наличие задолженностей по различным категориям исполнительным производств. Должников среди них не оказалось, сообщает пресс-служба областного УФССП России.

Всем гражданам были вручены памятки о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств». Также судебные приставы проинформировали отдыхающих о возможности получения информации по исполнительным производствам с помощью «Личного кабинета стороны исполнительного производства», расположенного на официальном сайте Управления ФССП России по Самарской области (r63.fssprus.ru), и Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Акция «Должник» в Самарской области продолжиться весь период летней навигации. Она направлена на взыскание задолженностей по различным категориям исполнительных производств.