Двое детей получили сотрясения в аварии 4 автомобилей на Обводном шоссе

23 июля на Обводном шоссе произошло ДТП с участием 4 автомобилей. В результате травмы получили 6 человек, двое из которых – дети, пассажиры автомобиля «Ситроен».

6-летняя девочка находилась на заднем пассажирском сидении справа, годовалый мальчик слева, оба ребенка были в специальных удерживающих устройствах. Дети госпитализированы с сотрясением головного мозга. Они находились в сопровождении отца, который был за рулем автомобиля.

Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти настоятельно рекомендует в поездке использовать детские удерживающие устройства, к которым относятся автолюльки, кресла и бустеры. Они позволяют с учетом роста и веса ребенка, сделать его поездку более безопасной. Самым безопасным местом в автомобиле является заднее сиденье посередине. И если есть возможность крепления детского удерживающего устройства в этом месте – установите его именно здесь!

Каким бы ни было детское удерживающее устройство, оно может не спасти от трагедии, если водитель превышает установленную скорость движения или неправильно выбирает дистанцию для маневров и обгона. При перевозке маленьких пассажиров необходимо быть внимательнее и осторожнее, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения!