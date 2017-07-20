Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков

В этом году в двух городах пройдет эксперимент по централизованной поверке счетчиков воды управляющими компаниями. В случае его успеха россиян могут освободить от обязательной поверки в 2018 году, сообщают РИА Новости.

Как рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, эксперимент можно будет провести в Нижнем Новгороде и в Санкт-Петербурге.

"Думаю, что в ближайшее время мы попробуем провести первые такие поверки… В следующем году, если это будет поддержано, попробуем это реализовать уже в рамках общенационального решения", – сказал Абрамов, отметив, что речь идет о поверке счетчика без его замены.

По его словам, пока Росстандарт обсуждает эту инициативу с Минстроем и Минпромторгом. Сегодня есть договорённость, что до внесения изменений в законодательство будет проводиться централизованная поверка счетчиков в отдельных небольших городах или районах.

"Наше убеждение: это, во-первых, будет дешевле, во-вторых, если мы будем работать не индивидуально с жильцами, а с управляющей компанией, это будет быстрее. Как нам кажется, это позволит исключить мошенничество, когда какие-то непонятные компании навязывают какие-то непонятные услуги по поверке", – заключил Абрамов.