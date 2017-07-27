Общественники посетили контрольно-пропускной пункт «Рубеж» в Тольятти

В рамках общественной  кампании «Гражданин и полиция» работу КПП «Рубеж», расположенного на улице Магистральной в Комсомольском районе, проверили представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Алексей Шавель и его коллега из Общественного совета при УМВД России по городу Тольятти Денис Радченко.

Общественники ознакомились с несением службы инспекторами ДПС, осмотрели здание, в котором располагается пост. Также с полицейскими обсудили условия их ежедневной службы, выяснить уровень технической оснащенности подразделения. Активистами было отмечено, что все сотрудники Госавтоинспекции, с которыми они успели пообщаться, отличаются тактичностью при общении с гражданами и являются настоящими профессионалами в своей профессии, что заметно по общению инспекторов с водителями на дороге.

Замечаний к сотрудникам полиции не возникло ни у общественников, ни у участников дорожного движения, к которым в процессе общения обратились проверяющие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Особое внимание гости уделили техническому оснащению поста, осмотрели медицинскую аптечку, предназначенную для оказания экстренной помощи пострадавшим, проверили  необходимую нормативно - правовую документацию.   

«К деятельности этого подразделения Госавтоинспекции  серьезных замечаний не имеется, - отметил представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Алексей Шавель. - Службу сотрудники ДПС несут в штатном режиме исправно, нарушений действующего законодательства не допускают».
... ...
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 27.07.2017 12:03 [161] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2017, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus