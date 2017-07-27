Общественники посетили контрольно-пропускной пункт «Рубеж» в Тольятти

В рамках общественной кампании «Гражданин и полиция» работу КПП «Рубеж», расположенного на улице Магистральной в Комсомольском районе, проверили представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Алексей Шавель и его коллега из Общественного совета при УМВД России по городу Тольятти Денис Радченко.

Общественники ознакомились с несением службы инспекторами ДПС, осмотрели здание, в котором располагается пост. Также с полицейскими обсудили условия их ежедневной службы, выяснить уровень технической оснащенности подразделения. Активистами было отмечено, что все сотрудники Госавтоинспекции, с которыми они успели пообщаться, отличаются тактичностью при общении с гражданами и являются настоящими профессионалами в своей профессии, что заметно по общению инспекторов с водителями на дороге.

Замечаний к сотрудникам полиции не возникло ни у общественников, ни у участников дорожного движения, к которым в процессе общения обратились проверяющие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Особое внимание гости уделили техническому оснащению поста, осмотрели медицинскую аптечку, предназначенную для оказания экстренной помощи пострадавшим, проверили необходимую нормативно - правовую документацию.

«К деятельности этого подразделения Госавтоинспекции серьезных замечаний не имеется, - отметил представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Алексей Шавель. - Службу сотрудники ДПС несут в штатном режиме исправно, нарушений действующего законодательства не допускают».